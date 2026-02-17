Nuevo decreto para unificar y hacer más transparentes las listas de espera sanitarias
La reforma ampliará el sistema a Atención Primaria, Salud Mental y pruebas terapéuticas, con criterios homogéneos en todas las comunidades autónomas
El Gobierno ha iniciado el proceso para reformar en profundidad el sistema de información sobre listas de espera sanitarias con la salida a audiencia pública de un nuevo proyecto normativo. Según ha citado Europa Press, el Ministerio de Sanidad ha puesto en información pública el proyecto de Real Decreto que busca unificar y modernizar los datos de listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS), permitiendo que ciudadanos y entidades presenten alegaciones hasta el 8 de marzo.
Según recoge Europa Press la norma sustituirá al Real Decreto 605/2003, aprobado hace más de dos décadas, con el objetivo de adaptarse a los cambios asistenciales, tecnológicos y organizativos producidos desde entonces, así como a la creciente demanda de transparencia.
El texto reconoce carencias del sistema actual, como la exclusión de ámbitos relevantes —entre ellos la Atención Primaria y la Salud Mental—, la dificultad para analizar las causas reales de las demoras y las diferencias de criterio entre comunidades autónomas que impiden comparar datos de forma homogénea.
Tal y como recoge EP Sanidad advierte además del aumento progresivo de los tiempos de espera en Atención Primaria y del incremento sostenido de la demanda en Salud Mental, factores que impactan directamente en la accesibilidad, la equidad y la continuidad asistencial.
Con el nuevo Real Decreto, el Ministerio pretende no solo ampliar el alcance del sistema —incluyendo también pruebas terapéuticas, además de las quirúrgicas y diagnósticas—, sino incorporar herramientas analíticas avanzadas que permitan una mejor planificación, evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas.
