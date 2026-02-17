Nuevo decreto para unificar y hacer más transparentes las listas de espera sanitarias

El Gobierno ha iniciado el proceso para reformar en profundidad el sistema de información sobre listas de espera sanitarias con la salida a audiencia pública de un nuevo proyecto normativo. Según ha citado Europa Press, el Ministerio de Sanidad ha puesto en información pública el proyecto de Real Decreto que busca unificar y modernizar los datos de listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS), permitiendo que ciudadanos y entidades presenten alegaciones hasta el 8 de marzo.

Según recoge Europa Press la norma sustituirá al Real Decreto 605/2003, aprobado hace más de dos décadas, con el objetivo de adaptarse a los cambios asistenciales, tecnológicos y organizativos producidos desde entonces, así como a la creciente demanda de transparencia.

El texto reconoce carencias del sistema actual, como la exclusión de ámbitos relevantes —entre ellos la Atención Primaria y la Salud Mental—, la dificultad para analizar las causas reales de las demoras y las diferencias de criterio entre comunidades autónomas que impiden comparar datos de forma homogénea.

Tal y como recoge EP Sanidad advierte además del aumento progresivo de los tiempos de espera en Atención Primaria y del incremento sostenido de la demanda en Salud Mental, factores que impactan directamente en la accesibilidad, la equidad y la continuidad asistencial.

Con el nuevo Real Decreto, el Ministerio pretende no solo ampliar el alcance del sistema —incluyendo también pruebas terapéuticas, además de las quirúrgicas y diagnósticas—, sino incorporar herramientas analíticas avanzadas que permitan una mejor planificación, evaluación de políticas públicas y rendición de cuentas.