Nuevo impulso a la prevención del cáncer en Castilla y León con un órgano de seguimiento

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha dado un paso más en la lucha contra el cáncer con la creación de un grupo técnico específico para supervisar y mejorar los programas de cribado en la Comunidad. Este nuevo órgano nace con el objetivo de reforzar la coordinación, evaluar los resultados actuales y diseñar nuevas estrategias que permitan avanzar en la detección precoz de la enfermedad.

El grupo ya ha celebrado su primera reunión en la sede de la Consejería, en la que se ha formalizado su constitución y se han marcado las principales líneas de trabajo para los próximos meses. En este espacio participan profesionales de distintas áreas sanitarias, junto a representantes de entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer, colectivos de pacientes y sociedades científicas.

La iniciativa apuesta por un enfoque multidisciplinar para analizar el funcionamiento de los programas de cribado, detectar posibles mejoras y garantizar su calidad y eficacia. Para ello, el trabajo se organizará en tres áreas centradas en los principales programas poblacionales: cáncer de mama, cáncer colorrectal y cáncer de cuello de útero.

Estos programas ya están consolidados en la Comunidad. El de cáncer de mama, activo desde 1992, ofrece mamografías bienales a mujeres de entre 45 y 74 años. El de cáncer colorrectal, implantado en 2013, se dirige a hombres y mujeres de 50 a 74 años mediante pruebas de sangre oculta en heces. Por su parte, el cribado de cáncer de cuello de útero combina citologías y test del virus del papiloma humano en mujeres de 25 a 65 años.