Nuevo llamamiento a los salmantinos para acoger a niños saharauis durante el verano

En la mañana de este miércoles la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca (AMPUSASA), Ángeles Giménez, han presentado una nueva edición del programa ‘Vacaciones en Paz’.

Desde el Ayuntamiento y AMPUSASA han hecho un llamamiento a las familias salmantinas para participar en la acogida temporal de niños saharauis, facilitando que los menores puedan ausentarse durante unos meses de los campos de refugiados de Tinduf debido a las condiciones meteorológicas extremas que se registran en verano. Del mismo modo, a estos niños se les ofrece la posibilidad de conocer una nueva cultura, idioma y costumbres así como recibir revisiones médicas.

Según ha manifestado Ángeles el objetivo de este 2026 es traer a 20 menores en un programa que se lleva haciendo 50 años. Además, Giménez ha declarado que en 2008 comenzaron a descender las familias de acogida, ya que, en este período se llegaron a tener 62 familias de acogida.

Para formar parte de este programa se puede enviar el formulario de solicitud hasta el 26 de febrero a través de la página web https://ampusasa.es/ y del correo electrónico sa_jaima@yahoo.es , así como solicitar más información en los teléfonos 630 639 568 y 607 749 100.

La fecha prevista para la llegada de los menores está establecida entre los últimos días de junio y primeros días de julio. "Tenemos que seguir haciendo hincapié en conseguir más familias para que vengan más niños", ha finalizado Ángeles.