Nuevo parking gratuito de 214 plazas en El Zurguén

El Ayuntamiento de Salamanca ha inaugurado un nuevo aparcamiento gratuito en superficie en el barrio El Zurguén, añadiendo 214 plazas de estacionamiento a disposición de vecinos, clientes del Polígono El Montalvo y usuarios que realizan viajes compartidos hacia el sur de la provincia. Esta acción es parte del esfuerzo municipal continuo que ha generado cerca de 6.600 plazas gratuitas en la ciudad durante la última década, tanto en 65 aparcamientos en superficie como mediante la reordenación del tráfico en diversas calles.

El último aparcamiento habilitado se ubica estratégicamente en la parcela entre la avenida Virgen del Cueto y las calles Saavedra y Fajardo, Cilloruelo y Villar del Profeta. Este proyecto, que tuvo una inversión de 216.000 euros, se suma al recientemente construido en La Chinchibarra. Con este y la próxima urbanización de la plaza de Santa Cecilia, que incluirá 33 plazas, la ciudad contará con 6.211 plazas en aparcamientos gratuitos en superficie. Además, la reordenación del tráfico ha permitido ganar otras 361 plazas en la última década, mejorando la seguridad vial y la accesibilidad.

Aparcamiento gratuito en El Zurguén | Ayuntamiento de Salamanca

El parking de El Zurguén destaca por sus características de sostenibilidad: las 214 plazas (seis de ellas para personas con movilidad reducida) tienen suelo drenante para mitigar el efecto 'isla de calor' y facilitar la filtración de agua a los acuíferos. Se han plantado 34 árboles y unas 350 plantas arbustivas para reverdecer la zona, ofrecer sombra y actuar como pantallas naturales frente al ruido de la N-630. Asimismo, cuenta con 30 puntos de alumbrado energéticamente eficiente, diez aparcabicicletas y cámaras de control del tráfico que informarán en tiempo real sobre las plazas libres.