Un nuevo taller de educación canina enseñará a los perros a rechazar comida que encuentren por las calles de Salamanca

Los salamantinos con mascotas caninas en Salamanca podrán enseñar a sus perros a ignorar restos de comida y tentaciones del entorno gracias al nuevo taller gratuito ofertado por el consistorio de la capital del Tormes.

El taller consta de una sesión teórica online, que se celebrará el viernes 15 de mayo de 19:00 a 21:00 horas, y sesiones prácticas los sábados 16, 23 y 30 de mayo en el merendero de La Aldehuela, con un primer grupo de 16:45 a 18:00 horas y un segundo grupo de 18:15 a 19:30 horas. Las inscripciones, con un máximo de cinco perros en cada grupo, se pueden realizar a través de la página web www.saludsalamanca.es.

Entre las condiciones para poder participar, se encuentra que los perros no tengan problemas graves agresividad, además del uso de correa con un mínimo de dos metros. Por otro lado, desde el ayuntamiento explican que no se utilizarán collares de pinchos, ahorque o similares y es recomendable llevar agua, premios y algún juguete tipo mordedor o pelota con cuerda.

Cabe recordar que estos talleres se suman al programa de educación canina para escolares, que este curso ha llegado a más de 900 alumnos de 30 centros educativos de Infantil y Primaria.

Con este tipo de iniciativas, el ayuntamiento promueve la adopción de perros a través del Centro Municipal de Protección Animal de Salamanca, en el número de teléfono 686 622 689, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas todos los días de la semana, donde profesionales que conocen perfectamente las características y el carácter de cada animal pueden orientar en la elección.