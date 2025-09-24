Nuevos aseos públicos, renovación de marquesinas ‘más tecnológicas’ y mayor accesibilidad en los autobuses urbanos de Salamanca

Durante los últimos años de legislatura, en Salamanca se ha trabajado en pro de mejorar el transporte público y, en general, la accesibilidad en diferentes puntos de la ciudad. Entre esos cambios, se han instalado 30 nuevas marquesinas, además de mejorar otras 171 repartidas por la ciudad en las que se han añadido unas bandas horizontales en los paneles vidriados, para contrastar visualmente en las personas con discapacidad visual.

Por otro lado, se ha modificado el contrato para que la empresa adjudicataria se haga cargo de diferentes actuaciones que tendrán lugar en la capital del Tormes, entre las que se encuentran cinco aseos de carabina para los conductores, situados en la calle Valles Mineros, avenida de la Merced, plaza de San Julián, calle Alonso del Castillo y calle Antonio Ponz; otros cinco aseos públicos autolimpiables en la avenida de Salamanca con calle La Bañeza, calle Ramón y Cajal con paseo de Carmelitas, paseo del Rollo con calle Pontevedra, zona infantil del Parque de la Alamedilla y Gran Vía con Caldereros.

Asimismo, también se ha destacado la colocación de otros 20 postes en las paradas de bus para situar cada una de las paradas, cinco mástiles-temperatura digital en el paseo de Canalejas junto a la calle del Grillo, Puerta de Zamora con paseo de Carmelitas, Gran Vía con plaza de San Julián, Glorieta de la UDS y Glorieta de Santiago Martín ‘El Viti’, la renovación de 13 marquesinas y otros dos paneles digitales instalados.

Además, esto se suma a la actualización en las marquesinas de pantallas que ofrecen el tiempo real de llegada de los vehículos, así como el código QR para personas con discapacidad visual, el número de paradas, las líneas que circulan por allí y el tiempo hasta que pasa el siguiente bus.

En materia de medio ambiente, ya se han puesto en marcha 25 vehículos eléctricos más para tener una flota al 100 por ciento ecológica, así como dar prioridad a los autobuses con un sistema tecnológico donde en función de la espera y la proximidad de los vehículos, los semáforos modifican su ciclo.