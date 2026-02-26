Nuevos cursos gratuitos en biotecnología y posicionamiento web para impulsar el empleo juvenil en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto el plazo de inscripción para dos nuevas acciones formativas gratuitas dirigidas a jóvenes desempleados, centradas en técnico de laboratorio de biotecnología y experto en posicionamiento web (SEO), SEM y Google Tag Manager. Ambos cursos se desarrollarán durante el mes de marzo en el Centro Tormes+, en el marco de la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech, iniciativa municipal orientada a mejorar la empleabilidad y fomentar la innovación.

Según informa el consistorio charro, el curso de técnico de laboratorio en biotecnología ofrece formación práctica en técnicas básicas y herramientas biotecnológicas, así como conocimientos de normativa, protocolos, aplicaciones industriales y tendencias del sector. Se impartirá en modalidad semipresencial y las inscripciones están disponibles en la web https://www.eoi.es/es/cursos/92689/curso-de-tecnico-de-laboratorio-de-biotecnologia-semipresencial-salamanca/formulario-admision

Por otra parte, el curso de experto en posicionamiento web capacitará a los participantes en SEO, SEM, analítica digital y el uso avanzado de Google Ads y Google Tag Manager, con prácticas en auditoría SEO, marketing de contenidos y proyectos reales orientados al empleo. La inscripción puede realizarse en la web https://www.eoi.es/es/cursos/92621/curso-de-experto-en-posicionamiento-web-seo-sem-y-google-tag-manager-semipresencial-salamanca/formulario-admision

Los alumnos de ambos cursos podrán solicitar las becas municipales ‘Emplea tu futuro’ y ‘Emprende tu futuro’, dotadas con 500.000 euros y un total de 50 plazas para 2026. Estos programas están dirigidos a jóvenes de 18 a 35 años en situación de desempleo que completen alguna de las formaciones impulsadas por la Escuela de Emprendimiento.

Durante seis meses, los beneficiarios de la beca ‘Emplea tu futuro’ realizarán prácticas no laborales en empresas salmantinas, mientras que los participantes en ‘Emprende tu futuro’ colaborarán en proyectos innovadores desarrollados en el espacio de coworking del Centro Tormes+. Ambos recibirán una ayuda mensual bruta de 1.050 euros.

Además de los alumnos de estos nuevos cursos, también podrán solicitar las becas los participantes de los programas Reactiva tu Futuro, Emprende y Avanza, Marketing Digital con IA, Data Analytics y los que se impartan a lo largo de este año.