Nuevos pases en la Biblioteca Antigua de la Universidad y el Pozo de Nieve dentro del programa 'Las Llaves de la Ciudad'

La XVII edición del programa turístico ‘Las Llaves de la Ciudad’ está batiendo récords de asistencia, lo que ha motivado la ampliación de horarios en dos de sus espacios más solicitados: la Biblioteca Antigua de la Universidad y el Pozo de Nieve. Desde su inicio, el pasado 25 de octubre, un total de 2.743 personas han participado ya en sus actividades gratuitas. Ante la expectación generada, la organización ha anunciado nuevos pases para permitir que más salmantinos y visitantes puedan explorar estos rincones históricos.

La Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca suma cuatro nuevas fechas a su programación de visitas guiadas, que ya se agotaban con rapidez. Los pases adicionales serán el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas, el lunes 17 de noviembre a las 12:30 horas, el jueves 11 de diciembre a las 18:00 horas y el lunes 15 de diciembre a las 12:30 horas. Estos se unen a los pases ya regulares de los martes y miércoles.

Asimismo, el Pozo de Nieve, otro de los espacios que más curiosidad despierta en el público, amplía sus horarios para incluir pases los sábados a las 11:00 y 12:30 horas, complementando las visitas ya programadas los martes y domingos.

Como única novedad restrictiva, la Iglesia de la Vera Cruz permanecerá cerrada temporalmente entre el 13 y el 23 de noviembre debido a las obras de cambio de iluminación de su retablo. Esta clausura afectará a las visitas guiadas de ‘Las Llaves de la Ciudad’ programadas para ese periodo.

Bajo el lema ‘Abriendo antiguas portadas’, el programa busca adentrarse en el patrimonio artístico y literario de la ciudad, ofreciendo una oportunidad única de acceder a espacios turísticos exclusivos que habitualmente están cerrados al público.

Esta edición conmemora, además, el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, celebrando la profunda relación entre Salamanca y la literatura que inspiró escenarios inolvidables en obras como El Lazarillo de Tormes o La Celestina.

‘Las Llaves de la Ciudad’ se prolongará hasta el próximo 21 de diciembre. Las reservas para los espacios que requieren invitación pueden consultarse y gestionarse en la web oficial del programa.