Dos nuevos proyectos reforzarán el abastecimiento de agua en varios barrios salmantinos

Este viernes se han presentado dos nuevos proyectos para continuar con la renovación de la red de abastecimiento de agua en distintos barrios de Salamanca.

Las actuaciones permitirán modernizar un total de 1.911 metros de tuberías repartidos en 19 calles de Pizarrales, San Esteban, San Cristóbal y Fontana, con un presupuesto base de licitación cercano a los 652.000 euros.

Estos proyectos que la Comisión de Medio Ambiente tratará para su aprobación el próximo miércoles 27 de mayo, se suman a las obras que ya se están ejecutando en la calle Libreros, la avenida de Salamanca y el barrio de La Vega, además de otras actuaciones que próximamente serán adjudicadas en Garrido, Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad. Según destacó el regidor, la modernización de redes comprometida durante el actual mandato supera ya los 20 kilómetros de longitud en 110 calles, con una inversión global de 6,2 millones de euros.

Carbayo aseguró que se trata de “un mandato de récord” en renovación de redes de abastecimiento de agua, tanto por el número de calles intervenidas como por los kilómetros renovados. Además, adelantó que con los proyectos previstos para 2027 se alcanzarán cifras históricas en este ámbito.

El primero de los nuevos proyectos contempla la renovación de 1.229 metros de tuberías en la Plaza de San Román y en las calles Lucero, Huertas, Hortaleza, Escoto, Monte Olivete, Mártires, Huertas de la Santísima Trinidad, Cerca y el Corralillo de Santo Tomás. El segundo proyecto con un presupuesto base de licitación de 239.633,82 euros y un plazo de ejecución de 3 meses actuará sobre 682 metros de red en la Plaza de la Enseñanza y en las calles Afiladores, Levante, Hilanderas, Antonio García Boiza, Carteros, Bachiller Trapaza, General Espartero y Panaderos.

Las obras, cuya ejecución está prevista para comenzar en otoño y desarrollarse de forma simultánea en ambos proyectos, tendrán un plazo estimado de cinco meses. Los trabajos incluirán también la renovación de acometidas domiciliarias, la instalación de bocas de riego e hidrantes contra incendios, así como la construcción de nuevos pozos de limpieza y desagüe.

El alcalde destacó igualmente los resultados obtenidos gracias al sistema inteligente de gestión activa de presiones GAP, implantado para regular la presión del agua en función de la demanda. Según explicó, este sistema ha permitido aumentar en 16 años la vida útil de las tuberías y reducir significativamente las averías. En los primeros meses de este año, las roturas descendieron un 57 % respecto a 2025 y un 74 % en comparación con 2017, año de puesta en marcha del sistema.

Además, desde su implantación se han ahorrado más de 20,3 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad equivalente al consumo total de Salamanca durante más de 13 meses. Carbayo subrayó que estas actuaciones buscan reducir molestias a los vecinos, mejorar la calidad de los servicios públicos y avanzar en un uso más eficiente del agua.