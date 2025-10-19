Nuevos talleres infantiles gratuitos en el DA2 los sábados a partir del próximos 25 de octubre

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Centro de Arte Contemporáneo DA2, lanza una original propuesta educativa y artística para los más jóvenes. Se trata de ‘Dibujo a la carta’, un ciclo de cinco talleres gratuitos impartidos por el artista y diseñador gráfico Marcos Tapia.

Este taller es una sesión creativa diseñada para que niños y niñas, de 6 a 12 años, experimenten con el dibujo a través del juego. La actividad utiliza datos extraídos de una serie de cartas para estimular la expresión artística, buscando reforzar conocimientos de geometría y color mediante la lógica, la representación de datos y el azar.

‘Dibujo a la carta’ utilizará las exposiciones actualmente visibles en el DA2, 'Horizonte Vertical' y 'Tengo un animal singular', como fuente de inspiración. Los participantes iniciarán el taller con una búsqueda de inspiración en estas muestras, compartiendo la experiencia de habitar el espacio museístico. Tras esta fase de observación, se trasladarán a 'La cocina' del centro de arte, el espacio designado para plasmar sus creaciones.

El ciclo se desarrollará durante cinco sábados consecutivos: 25 de octubre y 1, 8, 15 y 22 de noviembre, en horario de 12:00 a 14:00 horas. El número de plazas es limitado a 12 personas por taller.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse directamente en el DA2 o llamando a los teléfonos 923 18 49 16 o 923 18 46 21.

El taller será dirigido por Marcos Tapia, graduado en Bellas Artes por la USAL, con formación de máster en Dibujo por la UCM, y cuya obra ha sido expuesta en numerosos centros de arte, incluyendo el propio DA2.