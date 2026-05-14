Nuevos tramos, topes y exenciones: todo lo que cambia en el copago farmacéutico

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley que modifica el sistema de copago farmacéutico con el objetivo de aliviar el gasto en medicamentos de miles de familias y pensionistas. La reforma, impulsada por los ministerios de Sanidad y Hacienda, busca reforzar la equidad en el acceso a los tratamientos y evitar que las dificultades económicas se conviertan en una barrera para seguir una medicación.

Más tramos de renta y nuevos límites mensuales

Uno de los cambios más importantes de la reforma es la ampliación de los niveles de aportación para las personas activas y sus beneficiarios. El sistema pasa de tres a seis tramos de renta, con un modelo más progresivo y ajustado a la situación económica de cada usuario.

Las personas con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales mantendrán un copago del 40%, aunque no podrán superar los 8,23 euros mensuales en gasto farmacéutico. Para quienes tengan rentas de entre 9.000 y 17.999 euros, el porcentaje seguirá siendo del 40%, pero el límite subirá hasta 18,52 euros al mes.

En el caso de las rentas comprendidas entre 18.000 y 34.999 euros, el copago será del 45% y se establece un tope mensual de 61,75 euros, una de las principales novedades del decreto, ya que este colectivo no disponía hasta ahora de límites específicos.

A partir de los 35.000 euros anuales desaparecerán los topes mensuales. Las personas con ingresos de entre 35.000 y 59.999 euros abonarán el 45% del precio de los medicamentos; aquellas con rentas entre 60.000 y 99.999 euros asumirán un 50%; mientras que quienes superen los 100.000 euros anuales pagarán el 60%.

Cambios importantes para los pensionistas

La reforma también modifica el sistema aplicable a los pensionistas con el objetivo de reforzar la protección de las personas mayores con menores ingresos y garantizar la continuidad de los tratamientos de larga duración, según han informado desde el Ministerio de Sanidad.

El nuevo modelo incorpora un tramo intermedio para pensionistas con rentas de entre 18.000 y 59.999 euros anuales. Estos usuarios mantendrán un copago del 10%, aunque tendrán un límite máximo mensual de 13,37 euros.

Los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros seguirán aportando un 10%, pero no podrán superar los 8,23 euros al mes. Para quienes perciban entre 60.000 y 99.999 euros, el límite mensual se situará en 18,52 euros.

En cambio, los pensionistas con ingresos superiores a 100.000 euros deberán asumir un copago del 60%, con un máximo mensual de 61,75 euros.

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la exención automática del copago farmacéutico para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos.

Con esta medida, el Gobierno pretende evitar que las revalorizaciones anuales de las pensiones puedan provocar que algunos beneficiarios pierdan el derecho a la exención.

Se mantienen las ayudas a colectivos vulnerables

El decreto mantiene las exenciones ya vigentes para colectivos considerados vulnerables, como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, perceptores de pensiones no contributivas, desempleados sin prestación, menores con discapacidad reconocida y personas afectadas por accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Además, la reforma incorpora de forma expresa la exención para las familias beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia.