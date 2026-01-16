El número de afiliados extranjeros cae en Salamanca

El número de afiliados extranjeros en diciembre cayó un 2,5 por ciento, una bajada que también se ha notado en el conjunto de la región donde el porcentaje ha sido mayor hasta llegar a los 3’7 por ciento.

Eso sí, cabe destacar que de manera interanual ha aumentado un 12,1 por ciento, con casi 11.000 personas extranjeras afiliadas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que ha recogido iCal.

Salamanca ha presentado unos datos moderados con una evolución mensual, de noviembre a diciembre del 2,5 por ciento, lo que se traductor en 255 menos hasta los 9.663 personas, pero de manera interanual ha aumentado un 15 por ciento, siendo la cuarta provincia con más crecimiento despues de Zamora, Palencia y León.