Este es el número que te llamará si has pedido atención telefónica para la Renta

La Agencia Tributaria comienza desde este miércoles la atención telefónica de la declaración de la Renta de este año, pero solo llamará si el contribuyente ha pedido una cita a través de los canales habilitados para ello. Si lo has hecho, este es el número de teléfono desde el que la Agencia Tributaria contactará contigo: 913335333, según informa Europa Press.

Por ello, se recomienda a los contribuyentes que incorporen este número de teléfono a sus agendas para identificar las llamadas de la Agencia Tributaria. Una vez que el contribuyente pide cita (se recomienda la solicitud por internet o mediante servicio automático en el 91 535 73 26) y elige horario de mañana o de tarde, el sistema le propone un día y una hora en la que recibirá la llamada de la Agencia Tributaria. En favor de la propia agilidad del servicio, resulta muy conveniente que el contribuyente tenga disponible la información y documentación necesaria para realizar la declaración cuando le llame la Agencia.

"No atiendas llamadas de otros números de teléfono, llamadas ocultas o mensajes en aplicaciones móviles de mensajería como WhatsApp, Telegram, etc., que se identifiquen como de la Agencia Tributaria en relación con la Campaña de la Renta", ha instado la Administración en una nota reciente.

En caso de recibir llamadas desde números de teléfono diferentes a los indicados, la Agencia Tributaria agradece la colaboración ciudadana informando a través de los canales habilitados en Agencia Tributaria.

Además de la atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos'), la Agencia Tributaria pondrá en marcha este miércoles el plan especial de asistencia en pequeños municipios, también con solicitud de cita desde el 29 de abril.

Por otra parte, la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.