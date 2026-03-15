Este es el número de votos que ha recibido cada partido en Salamanca en las Elecciones de Castilla y León 2026

Mañueco ha vuelto a ganar las elecciones autonómicas en Castilla y León, seguido del PSOE y por Vox, pero en total, en el conjunto de la región se presentaban 16 formaciones políticas. Así pues, ¿cuántos votos han recibido cada uno de los partidos políticos?

En el caso del Partido Popular ha recibido 72.744, seguido del PSOE con un total de 49.326 y después VOX con un total de 31.719 votos. De esta forma, se han convertido, de lejos, en las tres formaciones con más votos acumulados en la provincia de Salamanca.

Más tarde, aparecen otros cinco partidos políticos los cuales han acumulado en total más de 1.000 votos cada. En el caso de Unión del Pueblo Leonés ha obtenido 2.575, SALF 2.096, IU-Más Sumar-Verdes Equo con 1.861, Nueve Castilla y León con 1.792 y Podemos-Alianza Verde CYL con 1.057.

El resto de partidos políticos no han llegado a los 1.000 votos en la provincia de Salamanca, estos han sido: Ciudadanos con 763, España Vaciada con 632, PACMA con 555, Escaños en Blanco con 488, PREPAL con 304, el Partido Comunista con 240, Mundo + justo con 232 y el Partido Castellano-Tierra Comunera con 130.

En el conjunto de la región, los datos no cambian mucho con respecto a Salamanca, y estos han sido los votos que han recibido cada uno de los partidos. El Partido Popular ha obtenido 436.322, el PSOE 378.572, VOX 232.878, UPL 53.610, Izquierda Unida-Más Sumar-Verdes Equo 27.495, SALF 17.286, X Ávila 11.241, Soria Ya 8.728, Podemos-Alianza Verde 9.190, PACMA 5.013, Escaños en Blanco 4.745, Ciudadanos 4.297, Nueve CYL 4.202, Vía Burgalesa Municipalista 4.202, Partido Castellano-Tierra Comunera 3.046, España Vaciada 2.985, Coalición por el Bierzo 1.946, Partido Comunista 1.685, Vamos Palencia 1.641, Mundo más Justo 1.550, PREPAL 869, FE de las JONS 781, Proyecto Alantre 381, Partido Nacionalista de Castilla y León 289 y Soberanía Alimentaria Española 106.