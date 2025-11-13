Nuria Ramos, jurista e investigadora salmantina, galardonada en los premios 'Mujeres Excelentes Castilla y León'

El talento y la excelencia femenina de Castilla y León se dieron cita este jueves en Valladolid, donde se celebró la entrega de los Premios 'Mujeres Excelentes Castilla y León'. Organizados por el diario digital Artículo 14 en el Espacio Joven Zona Norte, estos galardones reconocieron a siete mujeres de la Comunidad Autónoma que, con su trayectoria, se erigen como "referentes" para las nuevas generaciones y como "motor de futuro y de oportunidades".

Entre las galardonadas, la jurista e investigadora salmantina Nuria Ramos fue destacada por su valiosa labor en el ámbito de la investigación. Su reconocimiento pone en valor el liderazgo femenino en un sector crucial para el desarrollo y la innovación.

Un reconocimiento al liderazgo y talento femenino

Nuria Ramos compartió el palmarés con otras seis profesionales de alto nivel, entre ellas: la cuádruple medallista paralímpica vallisoletana Marta Arce; la primera mujer Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal; la guionista soriana y directiva de Netflix, Verónica Fernández; la directora de las Adoratrices Burgos, Consuelo Rojo; la empresaria Monti Gutiérrez (Mint&Rose); y la presidenta de Michelín España y Portugal, María Paz Robina Rosat.

El evento, que contó con la asistencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar, sirvió para subrayar el papel fundamental de las mujeres en la región.

La Junta Refuerza su Apuesta por la Igualdad

Durante la clausura, Alfonso Fernández Mañueco felicitó a todas las galardonadas por ser "ejemplos de esfuerzo, excelencia y compromiso", destacando que Castilla y León cuenta hoy con "más mujeres trabajando que nunca". El presidente subrayó la apuesta del Ejecutivo autonómico por el talento femenino y la igualdad, anunciando un incremento del 55 por ciento en los recursos destinados a la promoción y apoyo a la mujer en los Presupuestos de 2026.

El objetivo de la Junta es "seguir impulsando el ascenso profesional de las mujeres y el liderazgo femenino," favorecer la conciliación, y promover la presencia de la mujer en sectores tecnológicos e industriales, con iniciativas como el programa de mentoría STEM Talent Girl o el nuevo FP STEAM Mujer.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, destacó el "talento" de las premiadas, asegurando que "no debe tener género" y que ellas "marcan la dirección hacia una igualdad justa".

El premio a la investigadora salmantina Nuria Ramos resalta la contribución de Salamanca al ecosistema de talento y liderazgo femenino en Castilla y León.