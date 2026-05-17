El OAGER de Salamanca recauda 107,5 millones de euros en 2025 y aumenta un 60 por ciento la atención al contribuyente

El Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) del Ayuntamiento de Salamanca atendió el pasado año a más de 227.000 personas, lo que ha supuesto un incremento de casi el 60 por ciento en cuanto a la variación interanual.

Según ha destacado el propio consistorio de la capital del Tormes, la puesta en marcha desde enero de 2024 de esta nueva sede electrónica del OAGER ha logrado “ un gran avance en la relación con los contribuyentes, colaboradores y profesionales, consolidando la tendencia hacia la atención telemática ya iniciada desde hace años e impulsada notablemente desde la pandemia de Covid”.

Una de las claves han sido el chatbot utilizado en la página web, con un total de 18.439 interacciones con el mismo, gestionando solicitudes de manera ininterrumpida de 8:00 a 20:00 horas. Así pues, el contribuyente puede hacer todo tipo de trámite en cualquier dispositivo electrónico.

Por otro lado, la atención telemática que se ha brindado al contribuyente ha hecho que se puedan realizar trámites las 24 horas del día, durante todo el año, con atención telefónica también en donde se ha atendido un total de 44.298.

Entre los trámites realizados en 2025 por el OAGER, de un total de 1.266.735 trámites, han sido 286.017 más que el ejercicio anterior (29,16% más). En concreto, se realizaron 685.641 trámites administrativos (65,79% más que en 2024), 329.887 censales (0,14% menos), 111.446 tributarios (31,57% más), 76.056 recaudatorios (3,32% menos) y 63.705 electrónicos (16,01% menos).

Junto a la atención telemática y telefónica, desde el OAGER también se atiende presencialmente y de forma especial a los contribuyentes que tienen determinadas dificultades en la utilización de otros canales telemáticos, como son principalmente las personas mayores. Esta atención se presta desde el punto de información situado en la calle Espoz y Mina con la plaza de la Libertad y desde el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados. El año pasado hubo 9.622 atenciones presenciales, un 44,7% más respecto al ejercicio anterior.

En el aspecto puramente recaudatorio el OAGER obtuvo durante 2025 una recaudación en período voluntario del 96% de todas las deudas puestas al cobro, consiguiendo una recaudación líquida total superior a los 107,5M€. En cuanto a los recibos girados, el 93% se cobró mediante domiciliación bancaria.