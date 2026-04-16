La obra de teatro 'Asamblea de mujeres' sale de gira por los barrios de Salamanca

La obra de teatro 'Asamblea de mujeres', de Aristófanes, sale de gira por los barrios de Salamanca tras el éxito cosechado durante el trimestre pasado. Se representará primeramente a las 19:00 horas del 17 de abril en el Centro Municial Integrado (CMI) Vistahermosa. Le seguirán el CMI Trujillo el 15 de mayo y el CMI Julián Sánchez 'El Charro', el 29 de mayo a la misma hora.

Dirigida por Isabel Ortiz de Zárate Gorbea, la obra cuenta la historia de unas mujeres atenienses que, hartas de que sus homólogos masculinos gestionen mal la ciudad, deciden tomar el poder, generando varios interrogantes: ¿Cómo podrán entrar en la asamblea? ¿Cómo convencerán a los hombres para dejar que las mujeres gestionen el poder? ¿Harán una sociedad más justa?

La actividad ha sido programada por la Escuela Municipal de Igualdad con el objetivo de sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género.