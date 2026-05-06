Obras de ampliación para construir un tercer carril para la autovía que une Salamanca con Valladolid

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por el que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de construcción para la mejora de la capacidad y funcionalidad de la autovía A-62 entre Simancas y Tordesillas (Valladolid), con un presupuesto estimado de 125,5 millones, según informa la Agencia Ical.

La A-62, conocida como Autovía de Castilla, discurre entre Burgos y la localidad salmantina de Fuentes de Oñoro y forma parte de la Red Transeuropea de Transporte. El proyecto aprobado define las actuaciones necesarias para mejorar la movilidad, la funcionalidad y la seguridad viaria en el tramo de la autovía entre Simancas y Tordesillas, entre los kilómetros 140,5 y 151.

Para ello, se construirá un tercer carril por sentido, se reordenarán los accesos y se remodelarán los cuatro enlaces existentes: Velliza-Villamarciel, San Miguel del Pino, El Montico y conexión con la autovía A-6. Asimismo, se rediseñará el ramal de conexión A-62/A-6 sentido Madrid a la altura de Tordesillas.

Además, se construirán cuatro nuevos pasos superiores, uno de ellos para uso agropecuario; una nueva estructura para el paso inferior de fauna en el entorno del encauzamiento del Arroyo de la Reguera; un viaducto; tres estructuras de ramales en el enlace A-62/A-6 y dos muros de contención de tierras.