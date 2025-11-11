Obras de asfaltado: cortes y desvíos de tráfico en varias calles de Salamanca durante toda la semana

La ciudad afronta una semana con importantes restricciones de tráfico debido a los trabajos de asfaltado programados por el Ayuntamiento de Salamanca. Desde este martes y hasta el próximo viernes, 14 de noviembre, se producirán cortes y desvíos en varias vías principales, lo que podría generar incidencias en la circulación.

Los trabajos comenzarán afectando al paseo del Gran Capitán, a la plaza del Barrio Vidal y a las calles Emigdio de la Riva y Mallorca, zonas con un alto tránsito de vehículos.

Cortes de tráfico asfaltado barrio Vidal

Además, durante el jueves y el viernes las labores de asfaltado se trasladarán a las calles Hilario Goyenechea y Maestro Serrano, donde el tráfico quedará limitado mientras se desarrollen los trabajos. En esta última vía, se suprimirá el paso y las paradas de las líneas 3, 6 y 12 del autobús urbano, que desviarán temporalmente su recorrido por la calle Maestro Jiménez.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar rutas alternativas y, siempre que sea posible, optar por medios de transporte sostenibles durante estos días.