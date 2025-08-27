Las obras de asfaltado provocan estrechamientos en el paseo de Doctor Torres Villarroel

El Ayuntamiento de Salamanca sigue adelante con su plan de mejora del firme en 35 calles, avenidas y glorietas de la ciudad. Estas obras, que abarcan una superficie de 71.847,76 metros cuadrados, buscan mejorar la seguridad vial y la movilidad en 18 barrios.

Como parte de estas actuaciones, el consistorio ha anunciado que este jueves, 28 de agosto, se producirán estrechamientos en el tráfico en el paseo de Doctor Torres Villarroel. La zona afectada será el tramo que va desde la Glorieta de Santiago Martín 'El Viti' hasta la Glorieta de la UDS, en sentido de entrada al centro de la ciudad, debido a las labores de fresado que se realizan antes del asfaltado.

Estrechamiento paseo Doctor Torres Villarroel | Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento ha asegurado que los trabajos se llevarán a cabo para causar las menores molestias posibles a los conductores y ha recordado que informará periódicamente sobre los futuros cortes de tráfico y desvíos a medida que avancen las obras.