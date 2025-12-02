Las obras del edificio de consultas del hospital de Salamanca avanzan "a un ritmo adecuado" para finalizar en primavera-verano de 2026

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León han visitado las obras del edificio de consultas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca durante la tarde de este martes, 2 de diciembre. "Van a un ritmo adecuado. Pensamos que en la primavera-verano de 2026 estará operativo", ha recalcado Alejandro Vázquez.

Gracias a la inversión de 50 millones de la Junta de Castilla y León, el nuevo edificio del CAUSA contará con más de 300 consultas y 58 gabinetes de trabajo y exploración. También acogerá los hospitales de Oncología, de Día, de Hematología y Psiquiátrico; una zona de docencia, otra de administración y el salón de actos, "un déficit importantísimo en un hospital de esta magnitud".

Visita a las obras del edificio de consultas del Complejo Hospitalario de Salamanca

El consejero de Sanidad ha destacado otros proyectos con financiación de la Junta, como la introducción de una unidad de rehabilitación-fisioterapia en Peñaranda, el Centro de Salud de la Prosperidad, que entrará en funcionamiento en la primavera de 2026; la ampliación del de Santa Marta, con una inversión de 1 millón de euros; y la creación del de San José-Zurguén. "Ya tenemos licitado el proyecto", ha reconocido. A esto se le suma la inversión en tecnología, lo que ha posibilitado la llegada de un exoesqueleto y de la tecnología HIFU al hospital de Salamanca.

La tasa de vacunación contra la gripe se reduce un 1,9%

Unos 8.000 castellanoleoneses se han inmunizado contra la gripe en el primer fin de semana de vacunación sin cita previa, lo que supone un 1,9% menos respecto al mismo periodo de 2024. Aún así, la Comunidad es la segunda en porcentaje de cobertura en población diana. "Quiero insistir en que se acuda a vacunarse porque es enormemente beneficioso tanto para los usuarios como para el sistema sanitario", ha recalcado el consejero de Sanidad.

A la incidencia de la gripe se le sumarán próximamente el puente de diciembre y la huelga de sanitarios (del día 9 al 12). "Parece que se da una especie de tormenta perfecta sobre el sistema sanitario de Castilla y León y de todo el país. Estamos preocupados y trabajando para mantener la asistencia. Es mi obligación", ha señalado.