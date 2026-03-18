Obras en Palencia obligan a modificar los trenes de Salamanca hasta julio

Los viajeros de Salamanca deberán adaptarse a importantes modificaciones en los servicios ferroviarios a partir del próximo 21 de marzo y hasta el verano, como consecuencia de las obras que se están ejecutando en la estación de Palencia para la futura línea de Alta Velocidad a Cantabria.

Durante varios fines de semana —desde las 14:00 horas del sábado hasta las 16:00 horas del domingo— quedará suspendida la circulación de trenes por Palencia, afectando tanto a la red de Alta Velocidad como a la convencional. Esta situación repercute directamente en las conexiones que incluyen a Salamanca, obligando a Renfe a reorganizar sus servicios.

Uno de los principales impactos se produce en los trenes Alvia que enlazan Barcelona con Galicia y Salamanca, que verán modificado su recorrido habitual. En estos casos, los pasajeros deberán realizar transbordos por carretera entre Miranda de Ebro y León, lo que podría implicar cambios en los horarios y un aumento en la duración de los viajes.

También se verán afectados los servicios de Media Distancia, fundamentales para la movilidad regional. En concreto, el tren Salamanca–Palencia de los sábados (salida a las 14:00 horas) y su correspondiente regreso en domingo incorporarán tramos en autobús entre Venta de Baños y Palencia para sortear la interrupción ferroviaria. Estos transbordos forman parte de un plan alternativo que incluye cientos de servicios por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Los cortes se repetirán en fechas concretas de marzo, abril y mayo, y se extenderán a todos los fines de semana de junio y julio, siempre en la misma franja horaria. Ante esta situación, Renfe ha habilitado la posibilidad de cambiar o anular los billetes sin coste adicional para los trenes afectados.

Renfe recomienda a los usuarios de Salamanca consultar los horarios con antelación y prever posibles retrasos o modificaciones en sus desplazamientos, especialmente en aquellos trayectos que requieran combinación entre tren y autobús.