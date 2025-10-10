Las obras del Portillo de San Vicente costarán 112.300 euros más y deberán estar acabadas en febrero de 2026

Las obras de restauración de la Cerca Medieval y del acceso del Portillo de San Vicente serán ligeramente más caras.

En concreto, el precio inicial (587.294,48 euros) que se había contratado para realizar la obra se verá incrementado en un 23,64 por ciento, lo que supone 112.294,48 euros más para una construcción que se ha tenido que modificar por completo al encontrarse en su día restos del ábside de la iglesia de San Vicente, de gran valor patrimonial.

Ese hallazgo cambió por completo los planes de la obra, puesto que “la conservación de los restos existentes” era algo “incompatible con el proyecto”, ya que se había planificado construir una rampa de tres tramos para salvar la altura desde el paseo de San Vicente y reabrir el antiguo Portillo por el lugar donde aparecieron los restos.

Para llegar a un punto de concordia entre conservar los restos, pero seguir con la obra adelante que conectara el paseo con el barrio de San Vicente, se propuso construir una escalera en vez de la rampa de tres tramos, algo que ha supuesto ese incremento en el presupuesto inicial y que ya ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Salamanca.

Con esta aprobación también se extiende el plazo de ejecución de la obra por 5 meses y deberá estar finalizada antes del 28 de febrero de 2026, siendo sancionado el contratista si no se cumple ese plazo.