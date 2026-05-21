Las obras de rehabilitación energética y de la fachada del IES Martínez Uribarri asciende al millón de euros

Las obras de rehabilitación energética y consolidación de fachadas del IES Martínez Uribarri asciende al millón de euros, concretamente a los 1,2 millones.

Según figura en la notificación del Consejo de Gobierno de este jueves, en la actualidad sus fachadas requieren una intervención de mejora y actualización para reforzar la conservación y durabilidad de la edificación.

Los trabajos de modernización para adaptar el edificio a los criterios de rehabilitación energética y mejorar la imagen del inmueble en las fachadas sur y oeste, que forman parte de la Fase I, contarán con un plazo de ejecución de seis meses, mientras que el inicio de las obras está previsto que comiencen este verano.

En concreto, se realizará un revestimiento termoaislante por el exterior de dichas fachadas con colocación de aislamiento exterior tipo SATE a través de placas rígidas de poliestireno expandido; se sustituirán las carpinterías actuales por otras de menor transmitancia térmica, de aluminio lacado con rotura de puente térmico formado en hojas y marcos y acristalamiento bajo emisivo; y, por último, se cambiarán todas las persianas.