Las obras de la segunda fase de reurbanización del barrio de la Vega ya han comenzado

Las obras de la segunda y última fase de reurbanización del barrio de La Vega, que incluyen seis calles (Carabelas, Churruca, Doce de Octubre, Dos de Mayo, Gravina y Virgen de Guadalupe), ya han comenzado y por ello han sido visitadas en la mañana de este miércoles por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el concejal de Urbanismo, Fernando Carabias.

La primera fase, llevada a cabo en las calles Palos de la Frontera, Navegantes, Descubridores, Barco y Felipe II, se finalizó hace tan solo un par de semanas contando con la satisfacción de los vecinos, según ha afirmado el alcalde. Para ambas fases el Ayuntamieto ha contado con una inversión de más de tres millones de euros; 2.309.384,68 euros es el presupuesto para esta segunda fase que tien un plazo de ejecución de 15 meses.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el concejal de Urbanismo, Fernando Carabias, visitan las obras de la segunda fase de urbanización del barrio de La Vega | Salamanca24horas

El barrio de la Vega que cuenta con 70 años de antigüedad necesitaba ya reformas, que son las que se están acometiendo y las citadas por el alcalde: mejora de accesibilidad, renovación de redes de abastecimiento de agua y la mejora de los parterres. Con estas obras, por tanto, se van a renovar las redes de saneamiento y abastecimiento, y con el cerramiento de las calles se van a instalar canalizaciones subterráneas para electricidad y para telecomunicaciones.

De esta manera, van a mejorar las aceras, los parterres ajardinados que contarán con arbustivas más vistosas y de bajo consumo hídrico con gestión de riego y aspersores con programadores automáticos. En el alumbrado público habrá también novedades con la renovación de 77 puntos de luz con tecnología LED para una mayor eficiencia energética que favorezca el ahorro en el consumo.

Estado de las obras de la segunda fase de urbanización del barrio de La Vega | Salamanca24horas

Carbayo ha explicado también que las obras se van a ir realizando fase a fase para causar las menores molestias a los vecinos y poder conectar las redes con los edificios. Una tarea que ha indicado "se tiene que ejecutar con mucho detalle".

Por otra parte, el alcalde de Salamanca ha aprovechado su visita a estas obras para recordar que el Ayuntamiento sigue haciendo barrios en la Zona del Trastormes, donde a parte de la inversión correspondiente a la estrategia de Tormes+ con más de 22 millones de euros, en la última década se han invertido 15 millones las plazas realizadas en el Zurguén, Vistahermosa o la que se está ejecutando en Santa Cecilia en el barrio de San José. También se está actuando en el mirador para dar un enfoque más turístico al barrio de San José y el Tormes y las obras del nuevo vial de acceso hasta el campo de fútbol Reina Sofía.