"Obstrucción intestinal o perforación" por ingesta en menores: FACUA pone en la mira unos globos de agua reutilizables

FACUA-Consumidores en Acción pone en el punto de mira los globos de agua reutilizables de la marca Soppycid por ser "altamente" peligrosos para los menores por "obstrucción intestinal o perforación" al contener imanes pequeños.

Según se indica, estos globos de agua contienen esferas de plástico que están abiertas por la mitad, donde se encuentran unos imagenes en el cierre que se abren y expulsan el agua con los golpes.

Desde Safety Gate, el sistema de alerta rápida de la Unión Europea, que ha puesto en conocimiento la primera notificación, advierte que "un niño puede poner los imanes en la boca y tragarlo". Es, por ello, por lo que la retirada del mercado afectada a todos los lotes de este producto que ha sido vendido a través de internet, en plataformas como Amazon que ya ha enviado a través de un comunicado a los usuarios que han comprado este producto.