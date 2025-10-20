Ocho carrozas para la Cabalgata de Reyes y un mercado navideño durante 40 días, desveladas dos de las actividades para la Navidad en Salamanca

Salamanca contará de nuevo con el mercado navideño en la Plaza de Anaya y ya se ha desvelado como será parte de la cabalgata de Reyes que está preparando. De hecho, el Consistorio ha iniciado la contratación de ambos eventos a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

La Cabalgata de Reyes de este año estará formada por ocho carrozas temáticas consistentes en: tres carrozas temáticas -gran estrellas- de gran formato y tamaño, tres carrozas temáticas de gran formato y tamaño y dos carrozas temáticas de mediano formato y tamaño. Como no podía ser de otra forma el contrato estipula que tendrá lugar el 5 de enero a las 19.00 horas y sale con un presupuesto de 60.000,00 € IVA incluido. El contrato saldrá por procedimiento abierto

Por su parte, para la contratación del servicio de gestión, coordinación y realización del Mercado Navideño en la Plaza de Anaya y sus inmediaciones con motivo de las Fiestas Navideñas 2025-2026 el Ayuntamiento ha iniciado el expediente que sale con un canon de 8.000 euros. El mercado navideño de la Plaza de Anaya contará con “venta de productos típicos navideños, paradas, talleres demostrativos, espectáculos de calle, decoración, diseño, realización, etc… todo ello en torno al concepto que la Fundación tiene sobre el mercado”. La actividad se prolongará durante 40 días, desde el 27 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026.

El valor estimado del contrato asciende a 358.137,20 € IVA excluido, de los cuales 137.337,20 € corresponden al total de gastos netos que supone la ejecución del contrato y 220.800,00 € a los ingresos netos estimados que obtendrá el contratista de los artesanos y vendedores. No obstante, y dado que la empresa adjudicataria asume el riesgo operacional del contrato, los ingresos podrán ser superiores a los estimados e indicados anteriormente.

El precio del contrato está compuesto, de un lado, por el canon que abonará la empresa adjudicataria a la Fundación por la explotación del mercado durante la vigencia del contrato y, de otro lado, por el precio que percibirá la adjudicataria de los artesanos y vendedores correspondiéndose con los ingresos netos antes expuestos.