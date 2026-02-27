Ocho de cada diez jóvenes de Castilla y León creen que “todos los políticos mienten”

Un estudio presentado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León dentro del Plan Internacional ha arrojado datos muy curiosos en cuanto a los pensamientos de la juventud y su confianza en los políticos, creyendo un 80 por ciento de los mismos que les mienten, nos les escuchan y no les representan, según ha recogido Europapress.

Por otro lado, el 60 por ciento de los mismos considera que la tecnología es mucho más importante que la política, demostrando un gran desconecto social por el colectivo del futuro.

En esta encuesta realizada en toda la región, también se expone que siete de cada diez jóvenes rechaza la violencia de género, situando este dato por encima de la media nacional. El hecho de que haya tres de cada diez que no la rechace hace que se tenga que seguir trabajando en este asunto.

El presidente del Consejo Económico y Social de la región, Enrique Cabero, también ha indicado que con este estudio se puede realizar una correcta radiografía permitiendo “no caer en tópicos” así como saber qué “es lo que piensan realmente los jóvenes”.

Del mismo modo, en este estudio también se ha expuesto que existe una gran coyuntura tecnológica que se afrontará en el futuro. Asimismo, también han indicado como una de cada diez personas de la comunidad son jóvenes, además de la existencia de muy pocas políticas destinadas a los mismos.

En cuanto a géneros, los hombres están satisfechos con la política en un 40 por ciento mientras que las mujeres en un 18 por ciento. En el caso de los chicos supera ampliamente la media nacional que se sitúa en el 27 por ciento.

La magnitud de la entrevista ha sido amplia al realizarse a 3.500 de entre doce y 21 años cubriendo tanto a las generaciones Z y Alfa.