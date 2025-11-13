Ocho puntos limpios de Salamanca y la provincia podrán ser mejorados

El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 3.518.086 euros para conceder subvenciones directas a 29 entidades de la Comunidad con el objetivo de modernizar y adecuar 42 puntos limpios fijos. De ellos, 387.871,57 euros se destinarán a Salamanca, concretamente a la mejora de ocho puntos limpios ubicadso tanto en la capital como en la provincia. Las actuaciones se financiarán con fondos europeos Next Generation EU y beneficiarán a municipios de más de 5.000 habitantes en las nueve provincias de Castilla y León.

Estos proyectos han sido seleccionados por la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, al cumplir con las condiciones que recogen las Manifestaciones de Interés para la concesión de ayudas directas para la implementación de la normativa de residuos, financiadas por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Los puntos limpios que mejorarán en Salamanca son los de La Aldehuela, Capuchinos, Chinchibarra y Zurguén. El Ayuntamiento de Salamanca recibirá 187.709 euros para ello. Por su parte, en la provincia se mejorarán los puntos limpios de Alba de Tormes, que recibirá 10.841 euros; Guijuelo con una subvención de 76.914 euros; Santa Marta de Tormes que recibirá 45.225 euros y Peñaranda de Bracamonte con una ayuda de 67.179 e

Se adjunta cuadro con el desglose de inversiones y puntos limpios por entidad local y provincia.