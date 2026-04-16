Ocho radioaficionados, reconocidos por su trayectoria en la Red de Emergencias

Ocho radioaficionados han sido reconocidos con diplomas de la Red Nacional de Radio de Emergencias (REMER) por su compromiso voluntario y su larga trayectoria en este servicio clave de Protección Civil.

La subdelegada del Gobierno, Rosa López Alonso, destacó su labor “voluntaria pero muy profesional” y subrayó la importancia de su trabajo como soporte esencial de las comunicaciones en situaciones críticas. Como ejemplo, recordó el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que obligó a activar la REMER en todo el país.

Los reconocimientos se concedieron en función de la trayectoria de servicio de los radioaficionados. Así, Antonio Martínez Gallego y Luis Ortiz de Urbina Vicente recibieron el diploma por sus 40 años de dedicación. Por su parte, Francisco Javier Fuentes Rodríguez, Félix Barrera Barrera, José Luis Renedo Herrero, Miguel Ángel Marcos Martín y María del Carmen Renedo Herrero fueron distinguidos por 30 años de servicio. Finalmente, Miguel Sánchez Sánchez fue reconocido por sus 25 años de compromiso con la REMER.

La REMER, creada en los años 80 y con más de 3.500 voluntarios, ha sido recientemente reforzada como un recurso esencial dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. Su función es garantizar las comunicaciones en emergencias, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).