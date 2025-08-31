En octubre se vacunará frente al Virus Respiratorio Sincitial a todas las personas mayores que vivan en residencias

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha anunciado que para proteger a las personas mayores que viven en residencias, este otoño, en el mes de octubre se les vacunará contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), el mismo virus que provoca bronquiolitis y neumonías graves en bebés y que ya ha sido combatido con éxito en la comunidad.

Esta campaña de inmunización, dada a conocer en los 'Desayunos de la Agencia ICAL', es una apuesta estratégica que busca blindar la salud de uno de los grupos más vulnerables. Con una inversión de 8,5 millones de euros, el objetivo es vacunar a unas 50.000 personas, una cifra ambiciosa que coloca a Castilla y León a la vanguardia de la prevención sanitaria en España.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha explicado que la medida se basa en la evidencia científica. "Queremos que nuestros mayores no se pongan malos y que los hospitales funcionen sin atascos", ha asegurado. El VRS, aunque a menudo se asocia con resfriados comunes, puede ser devastador en ancianos debido a la debilidad de su sistema inmune y a la presencia de enfermedades crónicas.

Esta iniciativa es una extensión de la exitosa campaña de vacunación infantil contra el VRS que la comunidad lleva a cabo desde 2023. Los resultados en los más pequeños han sido espectaculares: la vacunación ha logrado reducir cerca de un 80% las hospitalizaciones y más de un 90% los ingresos en las UCI pediátricas. Ahora, el mismo éxito se busca replicar en el otro extremo de la vida.

La inversión total para la próxima campaña de otoño asciende a más de 11,4 millones de euros, de los cuales 8,5 se destinarán a los mayores y 2,96 millones a los bebés. Vázquez ha recalcado que la inversión en vacunas, lejos de ser un gasto, es una medida de alta rentabilidad social y sanitaria, que previene complicaciones, mejora la calidad de vida de los pacientes y reduce la presión sobre el sistema de salud.

Sobre otras vacunas en estudio -como las combinadas de gripe, COVID-19 y VRS-, Vázquez afirmó que todavía no hay evidencia suficiente para su inclusión sistemática. “Pero si los ensayos clínicos demuestran que funcionan y son seguras, nos arremangaremos y las aplicaremos. Eso sí, son caras. Pero si protegen al ciudadano, haremos el esfuerzo”.