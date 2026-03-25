La OCU pide retirar los aceites de orujo de oliva al detectar niveles de hidrocarburos potencialmente cancerígenos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha instado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) a retirar del mercado los aceites de orujo de oliva tras detectar la presencia de hidrocarburos aromáticos (MOAH) en concentraciones superiores a los valores orientativos establecidos por la Unión Europea, según recoge Europa Press. La organización ha informado de que ha realizado un análisis sobre 65 productos alimentarios con riesgo de contaminación por estos compuestos ha revelado que las nueve muestras de aceite de orujo de oliva estudiadas presentan niveles de MOAH que superan entre tres y diez veces el máximo orientativo fijado.

La OCU ha advertido de que los MOAH son sustancias con sospechas fundadas de efectos cancerígenos y genotóxicos, lo que implica que su ingesta habitual y prolongada podría causar cáncer o alteraciones en el ADN, incluso en niveles bajos de exposición. En este sentido, ha señalado que el riesgo podría ser mayor en colectivos vulnerables como embarazadas, menores o personas inmunodeprimidas.

Ante estos resultados, la organización ha solicitado a la Aesan la retirada inmediata de este tipo de aceites del mercado, apelando al principio de precaución hasta que se determine el alcance de la contaminación. La OCU apunta a que el origen de estos compuestos podría estar en la migración desde recipientes utilizados en la cosecha y procesado, en ambientes contaminados o en el contacto accidental con lubricantes.

Asimismo, el análisis también ha detectado la presencia de MOSH (otro tipo de hidrocarburo de aceites minerales) en las muestras, aunque en concentraciones inferiores a los valores orientativos.