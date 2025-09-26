Odile Rodríguez de la Fuente: “La despoblación es una tragedia, las personas del medio rural eran gestores del territorio, gracias a ellos no había incendios de sexta generación"

Hace 25 años una idea se convirtió en una de las mejores iniciativas de recuperación ambiental que se han dado en Salamanca. La restauración de las antiguas graveras de Almenara de Tormes dio pie a la creación de la Fundación Tormes-EB, auspiciada por la familia Espinosa Barro, que durante estos 25 años ha trabajado incansablemente en la restauración de espacios degradados en toda España y trabajado con los más pequeños para transmitirles valores de respeto por la flora y la fauna. Su experiencia en la recuperación de paisajes se ha extendido hasta en 12 comunidades autónomas y ahora mismo sus voces son muy valoradas para asesoramiento y ejecución de todo tipo de proyectos ambientales. Su sede, en Almenara de Tormes, ha acogido a más de 150.000 personas en todo tipo de iniciativas, desde escolares que realizan diversos talleres y actividades, a seminarios y jornadas de formación con adultos o programas de voluntariado medioambiental.

25 Aniversario Fundación Tormes EB

Ahora cumplen un cuarto de siglo de historia y lo celebran con una actividad especial, en la que participa una de las voces con más autoridad del país en medioambiente, Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga y divulgadora científica e hija del famoso Félix Rodríguez de la Fuente. En el acto, junto con Raúl Tapia, director de la Fundación han debatido sobre la necesidad de recuperar los paisajes y ecosistemas, educación ambiental, adaptación de las empresas al momento ambiental actual, estado de los ríos, adaptación al cambio climático o la renaturalización de las ciudades.

25 Aniversario Fundación Tormes EB 1

El auditorio Julián Sánchez el Charro de la capital salmantina ha sido el lugar elegido para celebrar la onomástica. Arropados por patronos, amigos, alcaldes y autoridades con las que la Fundación ha colaborado, el equipo ha recordado los inicios cuando la recuperación de la antigua gravera era un reto a futuro. Una charla en la que Francisco Espinosa ha contado como se fraguó ese refugio natural que es ahora la Fundación, espacio de conocimiento y divulgación, y un emocionado Raúl de Tapia ha detallado los logros de algo que nació pequeñito y ha llegado a participar en proyectos internacionales.

Por su parte, Odile Rodríguez de la Fuente, ha participado en un coloquio sobre naturaleza, divulgación y la importancia de los retos a futuro. Una Odile que ha alabado la "naturalización de Salamanca, de la zona del río" y ha abogado por la importancia de adaptarnos al cambio climático. "Danas o gotas frías siempre ha habido, pero no con la periodicidad y la virulencia con la que las estamos empezando a ver y lo vamos a ver mucho más a menudo", ha asegurado alertando de eque "esto es una llamada de atención de la propia naturaleza diciéndonos que no podemos seguir viviendo de espaldas a ella y con una relación únicamente centrada en la explotación y en la manipulación de la naturaleza. Nuestra mejor aliada es y será siempre la naturaleza y, en todo caso, tenemos que aprender de ella y reintegrarnos como especie en la biosfera". Un proceso que urge ya que "tenemos un reloj, una cuenta atrás. Sabemos que va a haber un cambio climático pero no cómo va a ser de malo y la naturaleza es la única que puede ayudar a adaptarnos y a frenar las peores consecuencias. Es nuestra mejor aliada".

Odile Rodríguez de la Fuente

En cuanto a uno de los problemas más sangrantes de la provincia de Salamanca, la despoblación, Odile asegura "es una tragedia. En tiempos de mi padre todas las personas del medio rural implicados en el sector primario eran gestores del territorio. Gracias a ellos no había los incendios de sexta generación. Esto costaría un dineral ahora mismo si hubiese que pagar a personas que mantuvieran los caminos limpios, que desbrozasen el monte, que cazaran, que ferlizaran, que hicieran todo lo que se ha hecho siempre en el mundo rural. No tenerles ahora es un reto añadido y enormemente complicado"