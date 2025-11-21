Oferta de 2.138 plazas docentes en la región para 2025, la mayor permitida por ley

La Consejería de Educación ha presentado a las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial —CSIF, STECyL-i, ANPE, UGT y CCOO— su propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025, que contempla un total de 2.138 plazas docentes. Se trata del máximo permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, en la que se fijan los límites para la incorporación de nuevo personal en el sector público.

El borrador elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos distribuye estas plazas entre los diferentes cuerpos educativos. En concreto, 320 se reservarán para el cuerpo de Maestros, 818 para profesores de Secundaria y otros cuerpos docentes, y 1.000 para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

Esta última convocatoria está dirigida al profesorado de Secundaria que aspire a alcanzar el grado más alto dentro de la carrera docente. Para optar a una plaza es necesario acreditar al menos ocho años de antigüedad como funcionario de carrera y contar con destino en Castilla y León. La Comunidad no convocaba plazas de catedrático desde 2019, por lo que la propuesta supone una oportunidad significativa para el profesorado que busca avanzar profesionalmente.