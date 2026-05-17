La Oficina del Defensor del Contribuyente de Salamanca obtiene 4,99 de 5 posibles en resultados de satisfacción en 2025

La Oficina del Defensor del Contribuyente del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) del Ayuntamiento de Salamanca ha realizado en 2025 un total de 1.780 actuaciones, lo que afianza el lugar como el instrumento clave para defender los derechos de los salmantinos y salmantinas, además de seguir realizando actividades de mediación entre ambas partes para que la vía fácil no sea la reclamación.

Entre las actuaciones que se han realizado se encuentran 846 en cuanto a beneficios fiscales y ayudas, suponiendo el 47,53 por ciento; 399 relativas a solicitudes de tarjetas de bonobús especial o reducido; 539 a gestión tributaria; 241 en recaudación y 154 en domiciliaciones, notificaciones, inspecciones y otros servicios.

La mayoría de las actuaciones se han realizado de forma telefónica, con un total de 1.119, a través de los números 923279142 y 900701010. De manera presencial han sido un total de 487 en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados. El resto se han distribuido por vía telemática con 49 a través de la página web www.oager.com y del correo electrónico defensordelcontribuyente@oager.com. Por registro de entrada han sido 14, de oficio 5 y a través de otros servicios municipales han sido 106.

Además, en 2025 se han obtenido los mejores resultados de satisfacción, con una valoración global de 4,99 sobre 5, un hecho que se debe en gran parte a la rapidez de las soluciones con una media de 3,25 días desde que se abre la incidencia.