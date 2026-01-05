Las oficinas de turismo de Salamanca rozan las 300.000 consultas en 2025

Las oficinas de información turística de Salamanca atendieron durante 2025 un total de 295.669 consultas, consolidándose como un servicio clave para los visitantes de la ciudad. De ese total, el 60,37 % correspondió a turistas nacionales y el 36,25 % a visitantes internacionales, mientras que el resto se realizó por vía telefónica o electrónica.

La mayoría de los usuarios procedentes de España fueron visitantes locales (28,52 %), seguidos de turistas de Madrid (18,73 %) y Andalucía (7,78 %). En cuanto al turismo internacional, Francia, Reino Unido y Portugal encabezaron las consultas realizadas en los puntos de información.

Más de la mitad de los visitantes (54,41 %) pernoctaron al menos una noche en la ciudad, con una estancia media de 2,19 días. Los turistas nacionales permanecieron más tiempo que los internacionales.

La Oficina de Información Turística de la Plaza Mayor fue la más utilizada, con 205.024 consultas, concentrando casi siete de cada diez atenciones. Predominaron los visitantes nacionales y las consultas de procedencia local, aunque Francia y Reino Unido destacaron entre los turistas extranjeros. En este punto, la mayoría de los usuarios pernoctaron en la ciudad y la estancia media se situó en 2,25 días.

El Punto de Información del atrio de la Catedral registró 38.146 consultas, con un peso muy similar de visitantes nacionales e internacionales. En este espacio predominó el perfil de excursionista, con estancias más cortas, y destacaron turistas procedentes de Estados Unidos, Portugal y Francia.

Por su parte, el Centro de Recepción de Visitantes de la Fonda Veracruz, abierto en 2025, atendió 52.499 consultas en sus primeros meses de funcionamiento. En este caso, más de la mitad de los usuarios fueron turistas que pernoctaron en la ciudad, con una estancia media superior a los dos días, especialmente entre los visitantes nacionales.