La ola de calor no da tregua, se mantendrá hasta el jueves con el aviso amarillo y riesgos por tormenta este domingo en Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha extendido su aviso por la intensa ola de calor que azota el país, previendo que se mantenga activa al menos hasta el próximo jueves 14. Se esperan temperaturas máximas extremas, con picos que superarán los 40ºC en diferentes puntos de España como Canarias, unos grados más bajos estaremos en Salamanca, aunque los termómetros alcanzarán este domingo los 37 grados.

Las noches serán igualmente sofocantes, con temperaturas por encima de los 20ºC. Este domingo, la provincia de Salamanca se encuentra en alerta amarilla, donde otras como Zamora, Valladolid, Palencia, Ávila o Segovia están en naranja, y donde se esperan algunas tormentas.

Aunque se esperan descensos de temperatura a partir del martes 12 en el extremo norte, la mayor parte de la Península seguirá bajo un calor sofocante. Los termómetros continuarán por encima de los 36-38ºC y, en zonas como los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, podrían incluso superar los 42ºC.

AEMET ha señalado que, debido a las altas temperaturas alcanzadas, los valores seguirán siendo muy elevados durante varios días, lo que justifica la extensión de la alerta hasta el jueves 14. Además, las noches seguirán siendo tropicales en gran parte del territorio, con mínimas que se mantendrán por encima de los 22-25ºC.