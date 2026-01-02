La Operación de Reyes comienza este martes en Castilla y León con varias horas desfavorables para viajar

Este viernes, 2 de enero, a las 15:00 horas comienza la Operación de Reyes en Castilla y León, donde se esperan 605.000 desplazamientos de largo recorrido, según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. La tercera fase se prolongará hasta el la medianoche del martes 6 de enero.

Las horas más desfavorables para viajar son las comprendidas entre las 18:00 y las 21:00 horas de este viernes, entre las 10:00 y las 13:00 del sábado 3 y entre las 19:00 y las 21:00 horas del martes 6. Se recomienda extremar las precauciones en esas franjas, planificar el viaje con antelación e informarse sobre cualquier incidencia en carretera.

La DGT ha adoptado medidas especiales para que los desplazamientos se realicen de la manera más ordenada, fluida y segura posible. Algunas de ellas son la instalación de carriles reversibles y adicionales mediante balizamiento, conos y señalización en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.

En caso de sufrir un contratiempo y de que el vehículo deba estar inmovilizado en la calzada, la DGT recuerda que desde este jueves la V-16 conectada es el único dispositivo legal de preseñalización de peligro, sustituyendo así a los triángulos.