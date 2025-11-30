Oportunidad laboral en Castilla y León: 4.384 plazas en la nueva Oferta de Empleo Público 2025
La Oferta de Empleo Público 2025 incluye 2.912 plazas de nuevo ingreso y 2.472 de promoción interna, distribuidas entre personal funcionario, laboral, docentes y profesionales sanitarios
La Consejería de la Presidencia ha convocado la Mesa General de Empleados Públicos para negociar la Oferta Pública de Empleo 2025, que posteriormente será remitida al Consejo de la Función Pública y aprobada en el Consejo de Gobierno. La propuesta incluye un total de 4.384 plazas, repartidas entre nuevo ingreso y promoción interna, con 2.912 plazas destinadas a nuevos empleados y 2.472 para promoción interna.
Entre las plazas de nuevo ingreso destacan las 1.144 para la Administración General, de las cuales 700 corresponden a funcionarios y 444 a personal laboral. También se convocarán 1.138 plazas para docentes, distribuidas entre 320 para el cuerpo de Maestros y 818 para otros cuerpos, así como 630 plazas para personal sanitario de SACyL, incluyendo 250 de medicina familiar y comunitaria y 200 de enfermería. En el turno de promoción interna se reservan 343 plazas para la Administración General, 210 para funcionarios y 133 para personal laboral, junto a 1.000 plazas para docentes en el cuerpo de Catedráticos de Secundaria y 129 plazas de promoción interna de SACyL, todas ellas para enfermería en distintas especialidades. En total, la oferta suma 1.487 plazas de la Administración General, 2.138 plazas docentes y 759 plazas de SACyL, garantizando además que el 10% del total de las plazas se reserve para personas con discapacidad. Las plazas que no se hayan convocado en las ofertas de 2023 y 2024 podrán acumularse en esta convocatoria para el acceso al mismo cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que esta Oferta de Empleo Público es una oportunidad para rejuvenecer la plantilla de la Administración autonómica y garantizar la correcta prestación de todos los servicios a lo largo del extenso territorio de Castilla y León. Estas 4.384 plazas representan la mayor cifra de nuevas incorporaciones anunciadas en la presente legislatura, con un incremento del 57% respecto a la Oferta de 2024. A lo largo de esta legislatura, la Junta habrá aprobado 13.189 plazas a través de sus ofertas de empleo, a las que se suman 9.438 plazas correspondientes a procesos de estabilización, alcanzando un total de 22.627 plazas fijas y estables.
Según ha destacado González Gago "esta estrategia refuerza las plantillas, reduce la temporalidad y garantiza una atención más ágil y cercana en ámbitos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, permitiendo construir una Administración moderna y preparada para los retos presentes y futuros, con las personas siempre en el centro de la acción pública".
También te puede interesar