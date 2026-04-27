Las oposiciones de Secundaria ya tienen fecha, Salamanca acogerá la prueba de Inglés

Más de 15.000 personas aspiran a conseguir una plaza para entrar a formar parte del cuerpo docente de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y de Música y Artes Escénicas en Castilla y León. 15.000 personas que ya tienen fecha para el exámen. Comenzará el 20 de junio con la primera prueba de las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos.

La convocatoria afecta a 33 especialidades con un total de 1.006 plazas, 31 de Secundaria (970 plazas), una de profesores para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (11 plazas) y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas (25 plazas).

Plazas por especialidades

En concreto, la Consejería de Educación establece, para Secundaria, 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca, y para los que se han presentado 1407 solicitudes; 85 para Lengua y Literatura, celebrándose las pruebas en Soria, a las que se han presentado 1043; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia), con 2031 solicitudes; 75 para la especialidad de Orientación educativa, con 970 solicitudes; 55 plazas para Servicios a la comunidad (Zamora), con 827 solicitudes; 50 para Educación Física (León) y 883 solicitudes y Biología y Geología (Valladolid) con1158 solicitudes; 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora) con 326 solicitudes; y Filosofía (León) y Latín (Soria), que contarán con 35 plazas cada una, y 521 y 217 solicitudes respectivamente.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila, y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una y con 829 y 600 solicitudes respectivamente; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora), con 211, 192 y 294 respectivamente; 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos) con 233 solicitudes; y 20 para Economía (Ponferrada) con 453 solicitudes.

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos) con 231 solicitudes; 15 plazas de Francés (Ávila) con 312 solicitudes; 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos con 125 plazas y 12 para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico con 133 solicitudes, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; 10 para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos) con 124 solicitudes; otras 10 en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid) con 254 solicitudes; 9 en Análisis y química industrial (Burgos) con 138 solicitudes; 9 en Música (Salamanca) con 460 solicitudes; 6 en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos y para las que se han presentado 171 y 111 solicitudes; 5 para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) con 95 solicitudes y Griego (Ávila) con 57 solicitudes; 4 para Laboratorio con 120 solicitudes y 2 Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos con 29 solicitudes.

Por último, para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, se convocan 11 plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia, y para las que se han presentado 190 solicitudes; y para el de las Escuelas Oficiales de Idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés (Ávila), para las que se han recibido 299 solicitudes.