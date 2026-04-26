Los ópticos alertan del “riesgo real” para la vista ante el eclipse del 12 de agosto

Los ópticos han advertido del “riesgo real” para la salud visual durante el eclipse total del próximo 12 de agosto y han insistido en la importancia de adoptar medidas de protección adecuadas, según ha recogido Europa Press.

En este sentido, alertan de que mirar directamente al sol sin protección puede provocar daños oculares irreversibles en cuestión de segundos, incluso en momentos en los que el astro se encuentra bajo en el horizonte, una circunstancia que puede generar una falsa sensación de seguridad.

Según ha recogido Europa Press el principal peligro es la retinopatía solar, una lesión en la retina causada por la exposición directa a la radiación solar que no produce dolor inmediato, lo que puede hacer que muchas personas no sean conscientes del daño hasta horas o incluso días después.

Por ello, los ópticos recalcan que la única forma segura de observar el eclipse es mediante el uso de gafas homologadas para observación solar, que cumplan la normativa internacional ISO 12312-2, evitando en todo caso métodos caseros o no certificados.