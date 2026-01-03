Ordenan retirar de la venta una freidora sin aceite y una gofrera vendidas en Carrefour y Tedi

Una freidora sin aceite y una gofrera han sido retiradas del mercado nada más empezar el año. La freidora vendida en Carrefour se retira, según FACUA, por exceso de calentamiento durante su uso.

El producto retirado es de la marca Carrefour Home y tiene como referencia HAF10LDU1700-25, con código de barras 3616959381496. El resto de productos y lotes no se encuentran afectados y, por lo tanto, se pueden seguir utilizando sin ningún problema.

La empresa ha pedido que aquellos usuarios que tengan este producto afectado en sus casas vayan a la tienda más cercana para proceder a su devolución.

Tedi retira del mercado una gofrera tras detectar un sobrecalentamiento en el cable de alimentación | FACUA

La gofrera es un producto vendido en la cadena de bazares de Tedi y se retira después de detectarse un sobrecalentamiento en el cable de alimentación. El número de referencia es el 54829003401000001500 y estuvo a la venta en las tiendas Tedi desde el 18 de abril de 2024 al 17 de diciembre de 2025.

Tedi ofrece la posibilidad de obtener el reembolso del precio de venta del producto de 15 euros o bien cambiarlo por otro artículo.