Organizaciones sindicales y asociaciones en defensa de la sanidad pública anuncian movilizaciones contra el "deterioro" del sistema sanitario en Castilla y León

Organizaciones sindicales y asociaciones en defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León han celebrado una asamblea informativa para coordinar diversas actuaciones y movilizaciones. El objetivo de estas acciones es protestar por la grave situación de deterioro que, según los colectivos, atraviesa el sistema sanitario y denunciar la "nefasta" gestión que están realizando los responsables políticos de la Comunidad Autónoma. En el encuentro han participado altos representantes de las organizaciones sindicales, quienes han liderado las reivindicaciones.

La situación de la sanidad ha sido descrita por los participantes con términos alarmantes: "listas de espera desesperantes y manipuladas", "centros de salud inaccesibles y colapsados", "hospitales infrautilizados" y "profesionales agotados". Además, han puesto el foco en el incremento de la desigualdad y los seguros privados, así como en el "desembarco y la parasitación del sistema público por multinacionales y fondos de inversión". Si bien estas circunstancias se enfrentan en todo el país, los organizadores subrayan que la situación es "especialmente agravada" en Castilla y León debido a su gran extensión territorial y dispersión poblacional, lo que dificulta significativamente la atención sanitaria adecuada a sus habitantes.

Ante este diagnóstico, los colectivos han abordado una serie de reivindicaciones que consideran esenciales para defender una Sanidad pública universal, accesible, de calidad y digna. Las exigencias clave pasan por frenar la privatización y recuperar los servicios ya entregados a empresas privadas, y potenciar la Atención Primaria —la cual consideran la "vertebradora" del sistema—, garantizando profesionales suficientes y citas rápidas en menos de 48 horas. También reclaman la plena utilización de los hospitales públicos para reducir las listas de espera, asegurando que "no podemos permitir plantas cerradas, quirófanos infrautilizados o servicios sin especialista".

Otro punto fundamental de sus demandas se centra en el personal sanitario, para quienes exigen mejorar las condiciones laborales con refuerzo de la prevención de riesgos, estabilidad en el empleo, jornadas dignas y condiciones retributivas adecuadas. Han reclamado, además, la dedicación exclusiva a los profesionales del sistema público, debidamente retribuida. Finalmente, han señalado la necesidad de limitar el poder de los laboratorios farmacéuticos e industrias tecnológicas en manos de multinacionales y de establecer un sistema fuerte de salud pública que vigile y prevenga. El encuentro ha concluido con un mensaje claro: "No somos cifras, somos personas y la salud no es un negocio sino un derecho", instando a potenciar la participación social en su defensa.