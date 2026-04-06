Organizan una recogida de medicamentos en Salamanca en solidaridad con el pueblo cubano

El Partido Comunista de España en Salamanca ha puesto en marcha una nueva iniciativa para recoger todo tipo de medicamentos, así como productos de higiene femenina o todo tipo de herramientas en solidaridad con el pueblo cubano.

Una ayuda bajo el lema “¡Cuba sí, bloqueo no!” con la que se quiere tener una pequeña mano ante la grave situación humanitaria que se está viviendo en el lugar por “el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos”.

Recogida de Medicamentos

Entre los materiales que se recogerán están la leche en polvo, muy solicitada en situación de crisis, o medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos, vitaminas o aquellos destinados a la presión arterial, diabetes o asma. Además, en cuanto a productos sanitarios también se necesitarán gasas, vendas, jeringuillas, guantes, mascarillas, material de sutura o cualquier equipo para personas con discapacidad.

Del mismo modo, desde el PCE también se ha solicitado productos de higiene femenina o materiales tecnológicos y herramientas como podrían ser pilas, baterías o linternas.

Habrá dos puntos en los que depositar todo, por un laso en la sede del Partido Comunista de España en Salamanca desde el próximo 11 de abril a las 18:30 horas; y en el bar Quercus desde el viernes, 10 de abril, desde las 19:30 horas.