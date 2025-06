El Orgullo 2025 por Iguales Salamanca: desde el ‘pinkwashing’ y el capitalismo, hasta la reivindicación frente a la norma que invisibiliza

El Día del Orgullo, este 28 de junio, es una de las fechas marcadas por el colectivo LGTBIQA+ como una jornada de reflexión ante la ola creciente de discriminación que parece que aumenta cada vez más tanto en redes sociales como en las propias calles, escuchando en muchas ocasiones discursos que rechazan la identidad de cualquier persona.

Desde Iguales Salamanca se han explicado ciertos temas para que no queden dudas del por qué es necesario un día como este, en el que muchas veces se ha ‘confundido’ reivindicación con un momento de fiesta en el que celebrar también es resistir, en el que la alegría, la música y la propia presencia pública también es otra forma de resistencia cultural y emocional.

Ante este motivo de fiesta, durante años se ha visto cómo muchas empresas han querido apropiarse de una lucha con fines económicos. Oliver Marcos, secretario de Iguales Salamanca, ha indicado que “el pinkwashing ha existido durante muchos años y es una manera en la que el capitalismo se ha lucrado de esta lucha. Está teniendo una relevancia inferior a otros años, pero aún existen empresas que quieren sacar un rédito positivo, pero parece que el colectivo está dejando de ser una mercantilización constructiva para muchas empresas”.

El hecho de organizarse con instituciones más locales o incluso regionales, como han sido la colocación de la bandera del Orgullo en el Teatro Liceo durante el viernes, 27 de junio, o que haya salido la propuesta de una ley que defienda los derechos del colectivo LGTBIQA+ en las Cortes de Castilla y León, es más sencillo de cara a visibilizar la lucha, pero esto es más complicado cuando se habla de grandes grupos de personas donde, lamentablemente, parece que en ciertas ocasiones no está calando este mensaje, ya sea porque se mira hacia otro lado, o porque no se quiere captar toda la información posible para entender la lucha del propio colectivo.

Muchas de estas cosas se dicen porque les parece gracioso y no tienen información por lo que se está luchando — Oliver Marcos - Secretario de Iguales Salamanca

Un cambio en cuanto a la connotación de los insultos: antes avergonzaba, ahora se saca pecho

No hay que marcharse muy lejos para entender que lo que antes era un insulto que avergonzaba decir, ahora se ha convertido en una mofa, sobre todo en sociedad jóvenes donde las redes sociales han conseguido envalentonar a un grupo de personas que sin miramientos realizan este tipo frases con el fin único de herir.

Oliver, en este aspecto, ha indicado que “los discursos reaccionarios se están utilizando como discursos antisistema, y al igual que antes las personas quedaban en ridículo, ahora eso ya no ocurre”. Asimismo, ha puesto como ejemplo los calificativos que se utilizan para las personas trans, donde lugares como las redes sociales sirven para atacar sin consecuencia alguna.

Ante esto, el secretario de Iguales ha explicado que cierto discursos “calan muy rápido en la población porque son muy asimilables y morbosos, ya que para algunos es muy gracioso decir que una persona trans es un helicóptero, y lo dicen simplemente por ir en contra de esas personas. Es lo mismo que ocurre ante dos personas que se dan un beso en la calle y se salen de la norma. Al final, muchas de estas cosas se dicen porque les parece gracioso y no tienen información por lo que se está luchando”.

Movimiento TERF creciente y una eterna lucha de las personas transexuales

Ante la desinformación existente en muchos rincones de internet, desde Iguales Salamanca se llama a conocer en profundidad de qué trata esta lucha existente entre las personas transexuales. Al fin y al cabo, no se pretende tener prioridad de acceso a los trabajos, sino tener las mismas oportunidades para ello.

Oliver ha dejado claro que “lo que se quiere favorecer son ciertos espacios para que las personas trans accedan a ciertos trabajos como otras personas, ya sean colectivos de personas con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género. Al final se viralizan comentarios de gente que ve solamente las redes sociales y se cree absolutamente todo lo que ve”.

Este tipo de discursos TERF han adquirido mayor relevancia y al final ponen en tela de juicio que cuaqlueir mujer pueda acceder a un cambio de sexo registral y, en definitva, ataca los propios derechos de las mujeres

Para entender qué son los comentarios TERF, son aquellas palabras que, dentro de los propios movimientos feministas, se acaban realizando de forma trans excluyente en los que, al final, una mujer trans sufre el doble tanto por ser mujer como por ser una persona trans.

Además, a raíz de la nueva Ley Trans en España, el secretario ha explicado que “este tipo de discursos TERF han adquirido mayor relevancia y al final ponen en tela de juicio que cuaqlueir mujer pueda acceder a un cambio de sexo registral y, en definitva, ataca los propios derechos de las mujeres”.

Asimismo, también hay que hacer hincapié en que los discursos de los que más se suele hablar son los de las altas espera, donde, por ejemplo, “ciertos partidos políticos, han tenido espacios muy protagonistas en los discursos TERF, como Carmen Calvo, ministra de Igualdad, que ha presidido la comisión de igualdad y que ha tenido discursos trans excluyentes diciendo que iba a perjudicar a las propias mujeres la Ley Trans”.

Miedo al cambio por la pérdida de votos

Los partidos políticos tienen un papel fundamental en la lucha contra la discriminación, donde “es fácil que haya temor a decir ciertas palabras por el miedo a que se pierdan votos en las elecciones”. Asimismo, también ha explicado que existen partidos como VOX donde “tienen discursos reaccionarios, pero ellos mismos tienen que saber que nosotros también existimos”.

Ante cambios pasados que se han dado, habría que remontarse a hace más de 20 años, cuando se aprobó el matrimonio igualitarios en una ley histórica para España, donde “esto fue una confrontación pública con muchos sectores como la iglesia católica que implicaría una pérdida de votos , pero todos los grupos políticos tienen que avanzar poco a poco”.

Al igual que en muchas ocasiones esto ha tenido resultados positivos en la sociedad, no hay que olvidar que “las personas del colectivo nos hemos convertido a veces en una moneda de cambio para muchos partidos políticos y en Castilla y León se ha vivido esto con las veces que se ha tirado hacia atrás la nueva ley LGTBIQA+”.

Muchas personas que viven en el anonimato dejan de ser invisibles con la nueva Ley donde muchas de ellas intentan huir a otros lugares para ser libres

El cambio pasa por conocer de qué trata la nueva ley

Oliver Marcos no ha tenido reparo en hablar sobre esta nueva ley que entró en vigor en 2023, donde “se pretende facilitar recursos sanitarios, evitar las terapias de conversión que corresponde a las administraciones jurídicas o garantizar una serie de derechos que existen en todas las comunidad autónomas y en donde Castilla y León ha sido de las pocas que no la tienen en España”. Es decir, no se quieren otorgar privilegios, sino igualar los mismos que al resto de la sociedad.

Además, a esto ha añadido la importancia que tiene esta nueva ley para la gente que vive en los pueblos y que por miedo han tenido que esconder su orientación sexual: “Durante años, la ‘propuesta de ley’ que se aceptó en la región era el exilio, con esta nueva ley se hace referencia a que muchas personas rurales se ven en la necesidad de desplazarse a otros lugares más grandes para seguir estudiando o trabajar por la ausencia de referentes y de poder visibilizarse como tal”.

Del mismo modo, cabe destacar que “este fenómeno es relevante en Castilla y León, porque hace que muchas personas que viven en el anonimato dejen de ser invisibles donde muchas de ellas intentan huir a otros lugares para ser libres”.

Una persona bisexual tiene relaciones intimas con dos personas y un hetero se lo hace a 50, entonces dime quién tiene más vicio en eso

Visibilizar lo invisible y una eterna lucha contra las relaciones normativas

Chico-chica, chica-chico, o mejor dicho, ser conscientes de que se vive en una sociedad monosexista en la que, en ciertas ocasiones, se mira con extrañeza que dos personas del mismo sexo vayan de la mano por la calle. Además, se ha llegado a invisibilizar la bisexualidad, donde se llegan a escuchar comentarios en los que ‘una mujer es bisexual porque le siguen gustando los penes’, o donde un hombre bisexual, lo es ‘porque no le pueden gustar las chicas y en verdad es gay’, comentarios que atentan directamente en la sexualidad de las personas.

Ante esto, Oliver ha explicado que “la gente no se plantea nunca que alguien es bisexual, vivimos en una sociedad que tenemos esa mirada, chico-chico, chica-chica y chico-chica, y se invisibiliza a las personas bisexuales”.

Entra en juego otro de los comentarios más utilizado ante la discriminación que sufren las personas bisexuales, donde “la gente habla de vicio cuando a lo mejor una persona bisexual tiene relaciones intimas con dos personas y un hetero se lo hace a 50, entonces dime quién tiene más vicio en eso. Además, muchos dicen que es por llamar la atención, y, sinceramente, hay maneras más cómodas de llamar la atención y que tienen menos hate a nivel público”

En definitiva, y al igual que ha ocurrido en las relaciones monógamas “lo que sale de lo normativo se va a intentar siempre invisibilizar, además, se acaba realizando una caricatura de eso porque nadie pone límites ante esto”.