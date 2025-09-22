El otoño de 2025 arranca oficialmente este lunes a las 20:19 horas

El otoño astronómico ha comenzado oficialmente en el hemisferio norte. El equinoccio de septiembre dio la bienvenida a la nueva estación este lunes 22 de septiembre, marcando el fin del verano. Según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, el cambio de estación se produjo a las 18:19 UTC (20:19, hora oficial peninsular española).

La nueva estación se extenderá por aproximadamente 89 días y 21 horas, culminando con la llegada del invierno el próximo 21 de diciembre. En el preciso momento en que el hemisferio norte se adentró en el otoño, el hemisferio sur dio inicio a su primavera.

El equinoccio de otoño es un fenómeno astronómico en el que la duración del día y la noche casi coinciden. Este evento ocurre cuando la Tierra, en su órbita, alcanza el punto en que el centro del Sol cruza el ecuador celeste.

El otoño de 2025 promete ser un periodo de gran interés para los amantes de la astronomía. Se esperan varias lluvias de meteoros, entre las que destacan:

Las dracónidas: con su máximo previsto para el 8 de octubre.

Las oriónidas: con su punto álgido hacia el 21 de octubre.

Las leónidas: que alcanzarán su máximo alrededor del 17 de noviembre.

Las gemínidas: con su pico de actividad hacia el 14 de diciembre.

Además, los cielos se iluminarán con tres lunas llenas, programadas para el 7 de octubre, el 5 de noviembre y el 5 de diciembre.

El inicio del otoño es también el momento del año en que los días se acortan a mayor velocidad. En la península, el Sol sale cada mañana más de un minuto después que el día anterior y se pone más de un minuto antes. En consecuencia, la cantidad de tiempo que el Sol permanece sobre el horizonte disminuye en casi tres minutos cada día.

El inicio del otoño no siempre ocurre en la misma fecha; puede variar entre el 21 y el 24 de septiembre. Esta variación se debe al calendario y a cómo los años bisiestos encajan con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. A lo largo del siglo XXI, el equinoccio de otoño en España se iniciará los días 22 y 23 de septiembre.