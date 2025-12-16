Pacientes oncológicos de Béjar denuncian deficiencias en su atención en el Hospital de Salamanca

La Asociación Bejarana Contra el Cáncer (ABCC) ha difundido este martes varios vídeos a través de sus redes sociales, en el que denuncian graves carencias en la atención sanitaria a los pacientes oncológicos de Béjar y su comarca cuando vienen al Hospital de Salamanca.

La entidad advierte de que estas deficiencias están poniendo en riesgo tanto la continuidad de los tratamientos como la calidad de vida de los afectados.

El portavoz de la asociación, Elías Fraile, califica el momento actual como una auténtica “emergencia sanitaria”. Aunque reconoce que servicios como Radioterapia o Hematología mantienen un funcionamiento adecuado, alerta de un grave colapso en el área de Oncología Médica, donde los problemas organizativos están provocando la interrupción de terapias fundamentales.

Según la ABCC, la falta de personal y de recursos técnicos para la realización de pruebas diagnósticas, como TACs y resonancias magnéticas dentro de los plazos necesarios, está obligando a los facultativos a paralizar ciclos de quimioterapia. La asociación advierte de que estos retrasos tienen consecuencias directas sobre la evolución de la enfermedad, al impedir un seguimiento adecuado de los tratamientos.

A esta situación, según la ABCC se suma la escasez de sillones para la administración de medicación oncológica. Pacientes que recorren hasta 180 kilómetros desde municipios como Béjar se encuentran, en algunos casos, con la imposibilidad de recibir su tratamiento al llegar al hospital por falta de espacio disponible. Ante esta realidad, la asociación reclama una inversión urgente para habilitar entre diez y doce nuevos sillones, junto con el personal necesario, y denuncia el impacto físico y emocional que supone regresar a casa sin haber sido atendidos.

Otro de los problemas señalados son los largos tiempos de espera del transporte sanitario. La ABCC describe como “inaceptable” que tratamientos de corta duración se traduzcan en jornadas de hasta diez horas fuera del domicilio debido a la mala coordinación en los servicios de ambulancias.

Como alternativa inmediata y de bajo coste, la asociación ha propuesto que las líneas regulares de autobús que conectan Béjar y Guijuelo con la capital incluyan una parada directa en el Hospital de Salamanca.

Desde la Asociación Bejarana Contra el Cáncer insisten en la necesidad de actuar con urgencia y apelan a las administraciones competentes para que adopten soluciones inmediatas que garanticen una atención oncológica digna y eficaz en la comarca.