El Palacio de Congresos de Salamanca celebra la XVII Gala del Amor y del Humor con cinco sesiones de música y comedia

Salamanca se prepara para recibir una de las citas más esperadas de su calendario de ocio: la decimoséptima edición de la Gala del Amor y del Humor. El Palacio de Congresos de Castilla y León será el escenario de este gran espectáculo de variedades que, durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero, ofrecerá una combinación única de comedia en directo, música lírica y coreografías de primer nivel. Bajo la conducción de Víctor Samarkanda y Tamara Conde, el evento promete convertir la sonrisa en la principal protagonista de la ciudad a través de cinco sesiones diseñadas para todos los públicos.

El programa arrancará el sábado 14 de febrero con dos pases para adultos a las 18:00 y a las 21:30 horas, que contarán con la participación de humoristas de renombre como Paco Collado, conocido como El Aberroncho, junto a Alberto Cabrillas y el dúo Maestro Ruiz y Miguelón. La vertiente musical correrá a cargo del cantante lírico Esaú Pérez, cuya actuación a la luz de las velas se entrelazará con el baile de agrupaciones como Entrepasos Danza y Grooving Dance. El domingo 15 continuará la actividad con una sesión especial a las 16:00 horas dedicada exclusivamente a asociaciones de discapacidad e inclusión social, y un gran cierre a las 18:30 horas donde, además de las actuaciones de Juan Aroca y la voz de Libertad Román, se llevará a cabo la entrega de los tradicionales premios Amor Humor.

Los más pequeños también tendrán su espacio en la Gala Infantil Familiar, programada para el domingo a las 12:00 horas. Esta sesión contará con la presencia de la cantante Tina Kids, el Hada de la Fantasía y el humor del payaso Julito, acompañados por las exhibiciones de gimnasia rítmica de Abula Gym. Las entradas para las galas de adultos tienen un precio de 20 euros en venta anticipada en las tiendas Neksus y de 23 euros en taquilla, mientras que para la sesión infantil el coste es de 17 euros anticipada en Jugueterías El Barato y 20 euros en el Palacio de Congresos. Esta experiencia busca celebrar la alegría y el buen humor como el mejor "alimento para el alma" en un fin de semana dedicado a disfrutar del talento local y nacional en Salamanca.