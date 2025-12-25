Papá Noel cumple con su cita y llena de ilusión las casas de los salmantinos

La mañana de Navidad ha vuelto a llenarse de nervios, ilusión y ojos brillantes en muchas casas. Antes incluso de que amaneciera, los niños ya estaban despiertos, convencidos de haber oído ruidos en el salón durante la noche. Papá Noel había pasado, y las pruebas estaban allí, regalos junto al árbol, papel de colores y alguna galleta a medio comer.

En pijama y con prisas, los más pequeños han corrido a abrir los paquete. Ha habido sorpresas, risas y algún grito de emoción al encontrar ese juguete que llevaban semanas pidiendo. Los padres, como no, han disfrutado de este momento y de la magia que solo se vive una vez al año.

En muchas casas no faltaron las fotos para inmortalizar otro año más la esperada llegada de Papá Noel, dejando la emoción lista para la próxima visita de los Reyes Magos.