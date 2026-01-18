El paquete de medidas de Pedro Sánchez “llevará al colapso inminente del mercado del alquiler universitario salmantino”

El precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler es uno de los temas que más ha preocupado en los últimos años a los jóvenes de Salamanca y del resto de territorio español. Hace unos años, la facilidad de acceso al alquiler de habitaciones y pisos se realizaba de manera más sencilla, con precios más bajos y asequibles, según diferentes portales de compraventa y alquiler.

Ante esto, el Gobierno de España ha lanzado una serie de medidas entre las que se encuentran la bonificación del 100 por ciento del IRPF para los propietarios que renueven sus contratos sin incrementar el alquiler de la vivienda, límites al precio del alquiler por habitación para no superar el coste de una vivienda completa, mayor control en el fraude de alquileres de temporada o de corta duración o la regulación del alquiler.

En un comunicado lanzado por la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca han explicado que “supone un ataque directo a la línea de flotación de la economía salmantina y que llevará al colapso inminente del mercado del alquiler universitario”, según recogió iCal.

La institución también declaró en ese mismo comunicado que “en una ciudad con más de 30.000 estudiantes, el alquiler por habitaciones no es un fraude, es una necesidad de acceso”. Además, lamentaron que “se siguen poniendo parches a una situación agravada desde la aplicación de la Ley de la Vivienda, sin analizar la realidad de las causas”.

Manuel Arias, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca, ha explicado a SALAMANCA24HORAS que “mucha gente se plantea ese tipo de alquiler y muchas veces lo hacen para aumentar la rentabilidad de la vivienda, pero esto también supone un riesgo porque si se va una persona te dejan tirado como pille en un mes malo para alquilarlo”.

Así pues, ante la limitación del alquiler de habitaciones ha explicado que “va a hacer que la gente no quiera alquilar de esta forma, por lo que estudiantes que necesiten una habitación no podrán alquilarla y por eso hablamos de colapso inminente, porque los propietarios preferirán alquilar la vivienda completa”. Por otro lado, también ha indicado que muchos estudiantes decidirán no vivir en Salamanca al no encontrar un piso en la ciudad.

Destaca también los pisos heredados en esta ecuación, donde muchas personas quieren tener un ingreso extra con ellos y no pretenden especular, como ha explicado el propio Arias: “El pequeño propietario no saca el piso por especular, sino por sacar unos pequeños ingresos. Tienen miedo porque no saben qué tiene que hacer y cómo lo va a hacer bien”.

El precio de la vivienda ha subido en los últimos años, y como indican desde la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca “está cayendo el alquiler de viviendas en Salamanca, un 29 por ciento además, con un crecimiento del precio del 12,5 por ciento”.

Hasta aquí habrá que buscar entonces medidas “en función de los territorios”, donde “no se estudia las realidades de cada zona, no es igual Salamanca que Madrid u otros lugares. De las tres medidas, dos afectan al alquiler de estudiantes y puede ocurrir que los estudiantes no encuentren viviendas porque el propietario haya sacado del mercado”.

Ha puesto un ejemplo muy claro: “En un piso de tres dormitorios, muchos deciden alquilar el piso completo, y la problemática es que mucha gente viene del pueblo y tienen que alquilar una habitación porque no se pueden permitir un apartamento, por lo que muchos estudiantes no encontrarán habitación”.

Así pues, ven inviable que haya tantos cambios en la normativa del alquiler, por lo que la solución pasaría, según la propia asociación, por regular de una vez por todas de manera adecuada para que el propietario pueda marcarse una hoja de ruta adecuada.

En este punto, Manuel ha indicado que “anuncian constantemente medidas que hacen que empeore todo mucho más porque crean más indefensión y más dudas en los pequeños propietarios”.

Ante esto, el presidente de la institución también ha expuesto que “tienen que tomar medidas que aumenten la seguridad jurídica a la hora de alquilar. Si ellos tienen la garantía de que se va a pagar la renta, estoy seguro de que caería el precio de las viviendas de alquiler”.

Para concluir, también ha indicado que actualmente en Salamanca existen 4.000 viviendas vacías que no están ni en alquiler ni en venta en parte por “el problema creado en 2023, y anteriormente la Ley de Arrendamiento de 2019”.

En el propio comunicado recogido por iCal, también advirtió de un tema clave, y es que “exigir una burocracia exhaustiva para demostrar que un estudiante viene a Salamanca a estudiar es criminalizar al pequeño propietario. El miedo a que un contrato de temporada sea convertido forzosamente en uno de vivienda habitual de cinco o siete años provocará un trasvase masivo de pisos hacia el mercado de venta o preferir dejarlo cerrado a ver si las cosas cambian”.